Schnee an Weihnachten? In Baden-Württemberg meist nur Ausnahme

Stuttgart - Alle Jahre wieder wächst in Baden-Württemberg die leise Hoffnung, dass Weihnachten doch ein paar Flocken Schnee vom Himmel segeln. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) schauen inzwischen ganz genau auf ihre Modelle. Und die liefern ein Bild, das eher mit Realität als mit Romantik zu tun hat.

Selbst auf der Schwäbischen Alb sind die Schnee-Chancen nicht sehr hoch. © dpa | Thomas Warnack

Meteorologe Uwe Schickedanz macht da wenig Hoffnung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kann die kommenden fünf bis sieben Tage überblicken, maximal sind es eineinhalb Wochen. "Aber wir sehen da bis kurz vor Weihnachten überhaupt keinen Wintereinbruch", sagt der Experte.

Im Gegenteil: "Die Chance auf weiße Weihnachten ist mit dem, was wir dieser Tage an Wetter bekommen tendenziell noch etwas geringer geworden."

Die Meteorologen bemühen vor allem die Statistik. Wobei die Zahlen durch Klimawandel auch ordentlich durcheinander gebracht werden könnten, sagt Schickedanz. Eine ordentliche Schlittenfahrt wird demnach in den Niederungen kaum möglich sein, die Chancen liegen in Städten wie Karlsruhe, Stuttgart und Mannheim unter drei Prozent.

In mittleren Berglagen, also etwa auf der Schwäbischen Alb, in den mittleren Schwarzwaldlagen oder den Hochlagen des Odenwalds steigen sie statistisch auf 20 bis 40 Prozent, in den Hochlagen des Schwarzwalds auf bis zu 70 Prozent.