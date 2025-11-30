Rausgehen lohnt sich nicht: Adventssonntag im Ländle wird grau und trüb

Stuttgart - Pünktlich zum ersten Advent tut das Wetter alles dafür, dass man es sich lieber drinnen gemütlich macht. Der Sonntag soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) überwiegend grau und zeitweise nass ausfallen.

Der 1. Advent wird leider trüb. (Symbolfoto) © Wolfgang Kumm/dpa

Zwar bleibe es im Südosten Baden-Württembergs zunächst noch trocken, im Tagesverlauf setzt sich aber leichter Regen durch.

Die Schneefallgrenze sinkt der Vorhersage zufolge bis zum Abend auf rund 1000 Meter, so dass in Hochlagen des Schwarzwalds Schneeflocken möglich sind. Dazu wehe dort teils stürmischer Südwestwind. Die Höchsttemperaturen reichen von 4 Grad am Bodensee bis 10 Grad am Oberrhein.

Die Nacht zum Montag bringt voraussichtlich weiteren Regen oder Schauer. In höheren Lagen könne auch Schnee fallen. Wo sich gegen morgen größere Wolkenlücken auftun, kann sich den Angaben zufolge örtlich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen plus 3 und minus 1 Grad. Im Bergland kann es durch Schneematsch oder überfrierende Nässe glatt werden.

Der Montag beginnt laut dem DWD vielerorts trüb - in den Niederungen dominieren Nebel und Hochnebel, während es oberhalb davon meist freundlich bleibt. Niederschläge seien nicht zu erwarten. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 3 Grad im Bergland und 8 Grad im Markgräflerland. Nachts drohe wieder Glätte bei Tiefstwerten bis zu minus 4 Grad im Allgäu.