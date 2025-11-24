Woche in BaWü startet nass: Regen und Schnee angekündigt, Glätte droht

Stuttgart - In dieser Woche lädt das Wetter in Baden-Württemberg eher zu einer gemütlichen Tasse Tee zu Hause ein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet zum Wochenstart viel Regen und in höheren Lagen Schnee.

Vor allem in höheren Lagen könnte es schneien. (Archivfoto) © Silas Stein/dpa

Von Sonntagabend bis Montagabend rechnen die Wetterexperten in manchen Gebieten sogar mit Dauerregen.

Innerhalb von 24 Stunden soll es gebietsweise bis 35 Liter pro Quadratmeter regnen - vor allem im Südschwarzwald und vom Bodensee bis in das Allgäu unterhalb von 800 Metern.

Der Montag beginnt demnach stark bewölkt. Zeitweise soll Regen fallen, in Hochlagen von Schwarzwald und Alb Schneeregen und Schnee. Der DWD rechnet mit Höchstwerten von einem Grad an der Donau und 9 Grad am südlichen Oberrhein.

Auf dem Feldberg gebe es Sturm. Am Montag und in der Nacht auf Dienstag könne es im Hochschwarzwald zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee geben. Im Bergland gebe es in der Nacht Schnee und Glätte.