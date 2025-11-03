Regenschirm bleibt zu: Im Ländle startet die Nebel-Lotterie

Stuttgart - Hoch "Vianelde" beschert dem Südwesten ruhiges, trockenes Herbstwetter. Doch nicht überall kommt die Sonne durch: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den kommenden Tagen teils zähen Nebel und frostige Nächte.

Hoch "VIANELDE" bringt dem Südwesten milde Höchsttemperaturen, wie die Karte zeigt. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, wetteronline.de

Zum Wochenstart zeigt sich der Himmel häufig wolkig bis neblig. Während es im Odenwald und in der Rhein-Tauber-Region eher grau aussieht, steigen im Süden des Landes am Nachmittag die Chancen auf Sonne.

Die Temperaturen reichen von 8 Grad im Bergland, über 11 bis 14 Grad und bis zu sehr milden 17 Grad im Breisgau.

In der Nacht zum Dienstag klart es zunächst verbreitet auf, später bildet sich jedoch erneut Nebel und Hochnebel. Die Luft kühlt auf 5 bis minus 2 Grad ab, in Oberschwaben und im Allgäu sind lokal bis zu Minus 5 Grad möglich.

Am Dienstag verstärkt sich der Hochdruckeinfluss weiter: Der Nebel zieht zögerlich ab und die Sonne blitzt hervor. Es bleibt freundlich und trocken bei Höchstwerten zwischen 11 und 17 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch wird erneut neuer Nebel und teils frostige Tiefstwerte zwischen 4 und minus 4 Grad erwartet.