Auch zweites Adventswochenende grau und nass im Südwesten

Stuttgart - Auch das zweite Adventswochenende zeigt sich im Südwesten von seiner ungemütlichen Seite: Regen, Wind und dichte Wolken prägen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die kommenden Tage in Baden-Württemberg .

Im Südwesten bleibt es (draußen) ungemütlich. © dpa | Thomas Warnack

Wer also einen Spaziergang zum Weihnachtsmarkt plant, sollte besser einen Schirm einpacken und wetterfeste Kleidung anziehen.

Am Samstag zieht den Angaben nach von Westen her Regen über das Land, begleitet von starker Bewölkung. Am Nachmittag soll es zwar vereinzelt auflockern, doch Schauer bleiben weiterhin möglich. Auch kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen laut DWD Werte zwischen 5 Grad in Oberschwaben und 12 Grad entlang des Rheins.

Der Wind nehme im Tagesverlauf zu, hieß es. Vor allem im Bergland drohen stürmische Böen, auf dem Feldberg sogar schwere Sturmböen.

Auch in der Nacht zu Sonntag bleibt es wechselhaft mit schauerartigem Regen, stellenweise aber auch ohne Niederschlag. Bei Tiefstwerten zwischen 2 und 9 Grad sei es recht mild. Die stürmischen Böen in höheren Lagen hielten an.

Am Sonntag hält das Regenwetter weiter an und der Himmel zeigt sich der Prognose zufolge erneut meist grau. Die Höchstwerte liegen voraussichtlich bei 7 Grad im Allgäu und 13 Grad im Oberrheingraben. Der Wind bleibe teils stürmisch.