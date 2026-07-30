Über 40 Grad im Südwesten: Fällt der Juli-Hitzerekord im Ländle?

Stuttgart/Ohlsbach - In Baden-Württemberg könnte am Donnerstag der Temperaturrekord für einen Juli fallen. In Ohlsbach (Ortenaukreis) wurden nach vorläufigen Angaben am Nachmittag 40,2 Grad gemessen, sagte Meteorologe Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Zahlreichen Menschen im Südwesten hilft derzeit nur noch die Abkühlung im Wasser. © Uwe Anspach/dpa

Unklar sei aktuell aber noch, ob der Wert so stehen bleibe. Zudem ziehe gerade von Westen her eine Böenfront übers Land, die Abkühlung bringe.

Als bisherigen Juli-Rekordwert für Baden-Württemberg gibt der DWD 39,8 Grad an - gemessen am 25. Juli 2019 an der Station Waghäusel-Kirrlach (Landkreis Karlsruhe). Am 20. Juli 2022 wurden in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) sogar 40,3 Grad gemessen.

Dieser Wert war den Angaben zufolge nur für eine sehr lokale Umgebung repräsentativ. Auch er steht aber in der DWD-Statistik.