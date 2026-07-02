Vorteil für viele Handwerker: Stihl und Kärcher haben beide bald die gleichen Akkus

Winnenden - Motorsägen, Garten- und Forstgeräte von Stihl und Reinigungsgeräte von Kärcher für Profis sollen künftig mit dem gleichen Akku funktionieren.

Michael Traub (l), Vorstandsvorsitzender der Stihl AG und Hartmut Jenner (M), Vorstandsvorsitzender der Alfred Kärcher SE & Co. KG verkünden die Allianz auf einer Pressekonferenz. © Marijan Murat/dpa

Die beiden schwäbischen Unternehmen gehen eine strategische Partnerschaft ein, wie die Vorstandschefs der Mittelständler in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) mitteilten. Kernstück der Allianz sei ein von Stihl neu entwickelte Akkusystem, das künftig in den Profi-Geräten der beiden Familienunternehmen zum Einsatz kommt.

Professionelle Anwender benötigten Systeme, die viele Aufgaben abdeckten, Komplexität reduzierten und Investitionen langfristig nutzbar machten, sagte Stihl-Chef Michael Traub.

Kärcher-Vorstandschef Hartmut Jenner betonte, die Zusammenarbeit sei weit mehr als nur eine technische Lösung. Man treibe die Elektrifizierung professioneller Anwendungen konsequent voran.

Kärcher investierte rund zehn Millionen Euro für die Umstellung auf die neue Akku-Technologie. Nach Angaben der beiden Mittelständler sollen künftig zahlreiche weitere Partner wie für Forstwinden, Geräteträger oder mobile Tankstellensysteme das neue System in ihren Geräten nutzen.