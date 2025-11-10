Nach Leichenfund in Stuttgart: Mutter und Kinder waren dem Jugendamt bekannt

Stuttgart - Nach dem Fund von drei Leichen in einer Wohnung im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach ist nun klar, wer die Toten waren.

Die Spurensicherung untersuchte die Wohnung der Familie. © Bernd Weißbrod/dpa

Die Obduktion habe ergeben, dass es sich um eine 41 Jahre alte Mutter und ihre beiden minderjährigen Kinder handele, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Zum Alter und Geschlecht der Kinder sowie zur Todesursache äußerte sich die Sprecherin nicht. Nur so viel: "Die Obduktion hat ergeben, dass weiterhin keine Hinweise auf die Beteiligung einer anderen Person vorliegen."

Die tote Frau und die Leichen der zwei Kinder waren am Mittwochmittag gefunden worden. Zuvor hatten sich Polizeibeamte Zutritt zur Wohnung verschafft – "aufgrund des Verdachts einer hilflosen Lage", wie eine Sprecherin erklärte.