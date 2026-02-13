Blaulicht-Fahrt in Stuttgart endet im Frontalunfall

Stuttgart - Polizeistreife verunfallt im Einsatz: Eine Kollision im Stuttgarter Berufsverkehr hat am Donnerstagabend für erhebliche Behinderungen gesorgt.

Der Polizeiwagen musste am Donnerstagabend abgeschleppt werden. © SDMG / Pusch

Ein 46-jähriger Polizeibeamter war nach ersten Erkenntnissen gegen 18 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn im Einsatz. Beim Linksabbiegen in die Löwentorstraße fuhr er bei Rotlicht in die dortige Kreuzung ein.

Dann kollidierte er frontal mit einem Toyota-Fahrer (29), der die Pragstraße in Richtung Pragsattel befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota in den Gleisbereich geschleudert. Der Stadtbahnverkehr kam zeitweise komplett zum Erliegen.

Während der 29-jährige Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieb der Beamte unverletzt.