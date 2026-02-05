Autofahrer (†23) stirbt nach Unfall mit Regiobahn: Zug kommt erst 400 Meter danach zum Stehen

Mengen - Ein junger Autofahrer ist im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg mit seinem Wagen von einem Regionalzug erfasst und getötet worden.

Das Unfallauto ist kaum noch zu erkennen. Der Fahrer (†23) hatte keine Chance, den Wagen lebend zu verlassen. © Reinert/swd-medien/dpa

Der 23-Jährige habe am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr die Gleise am beschrankten Bahnübergang in der Scheerer Straße in Mengen-Ennetach überqueren wollen.

Gleichzeitig habe sich laut Polizei Ravensburg die Regionalbahn von Sigmaringen nach Ulm genähert. Zug und Auto stießen zusammen. Der 23-Jährige am Steuer des Wagens hatte keine Chance, den schlimmen Unfall zu überleben.

Sein Auto wurde total zerstört, die Regionalbahn sei erst 400 Meter nach dem Bahnübergang zum Stehen gekommen. Die Zugführerin wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich acht Fahrgäste in der Bahn. Sie blieben nach bisherigem Stand der Dinge unverletzt.