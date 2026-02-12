Zehnjährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Fellbach - In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wurde am Mittwoch ein Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Bei dem Unfall wurde das Kind (10) schwer verletzt. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, fuhr eine 41-jährige Škoda-Fahrerin gegen 13.40 Uhr auf der Rommelshauser Straße in Richtung Stuttgart.

Auf der Gegenspur staute es sich. Ein Mädchen lief zwischen den Autos im Stau auf die Gegenfahrbahn, auf der der Verkehr weiterhin lief.

Die 41-Jährige konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Mädchen.