Zehnjährige von Auto angefahren und schwer verletzt
Fellbach - In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wurde am Mittwoch ein Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt.
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, fuhr eine 41-jährige Škoda-Fahrerin gegen 13.40 Uhr auf der Rommelshauser Straße in Richtung Stuttgart.
Auf der Gegenspur staute es sich. Ein Mädchen lief zwischen den Autos im Stau auf die Gegenfahrbahn, auf der der Verkehr weiterhin lief.
Die 41-Jährige konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Mädchen.
Durch den Unfall wurde die Zehnjährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
