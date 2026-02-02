Lamborghini-Fahrer verursacht 200.000 Euro Schaden in Stuttgart

Stuttgart - Am Sonntagabend verursachte ein Lamborghini-Fahrer in Stuttgart einen Unfall mit massiver Schadensumme.

Der Luxuswagen wurde abgeschleppt. © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Gegen 20.30 Uhr war ein erst 23-jähriger Mann in einem Lamborghini auf der Heilbronner Straße unterwegs, als sein Sportwagen plötzlich außer Kontrolle geriet.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Fahrer auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Pragsattel ins Schleudern. Der Wagen geriet daraufhin von der Fahrbahn und krachte gegen eine Betonmauer.

Der Lamborghini kam stark beschädigt mitten auf der Straße zum Stehen. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Luxusauto auf rund 200.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.