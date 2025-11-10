BMW kracht beim Abbiegen in Stadtbahn: Fünf teils Schwerverletzte in Stuttgart
Stuttgart - Ein folgenschwerer Zusammenstoß zwischen einem BMW und einer Stadtbahn ereignete sich am frühen Sonntagabend in Stuttgart. Er forderte fünf Verletzte.
Gegen 17 Uhr war ein 57 Jahre alter Mann mit seinem BMW auf der Schloßstraße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Senefelderstraße wollte er trotz eines Verbots nach links abbiegen. Bei diesem Manöver übersah er laut Polizei eine Straßenbahn der Linie U9, die in die gleiche Richtung fuhr.
Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle fünf Insassen im Auto verletzt. Der Fahrer, zwei Mitfahrer (beide 21) sowie eine 85-jährige Person wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 23-Jähriger im BMW erlitt leichte Verletzungen.
Fahrgäste oder Personal in der Stadtbahn kamen nach aktuellem Stand nicht zu Schaden.
Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf etwa 80.000 Euro.
Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle sind abgeschlossen, der Betrieb der Stadtbahnlinie U9 konnte wieder aufgenommen werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Verkehrspolizei Zeugen, sich unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.
