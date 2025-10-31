Reisebus kracht in BMW: Drei Leichtverletzte in Stuttgart

Stuttgart - Zwischen einem Reisebus und ein BMW krachte es am Freitagmittag. Drei Verletzte und ein Schaden von mehreren 10.000 Euro sind die Folgen.

Der BMW wurde seitlich beschädigt. © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr in der Wolframstraße. Der Reisebus-Fahrer (59) war in Richtung Heilbronner Straße unterwegs, als er an einer Wendeschleife mit einem BMW zusammenstieß.

Der BMW-Fahrer befuhr die linke Spur in gleicher Fahrtrichtung, wie die Polizei mitteilte. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Auch zwei Businsassen wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt sollen sich etwa 30 Gäste im Bus befunden haben.