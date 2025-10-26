Stadtbahnunfall endet tragisch: Mann (†28) erfasst und tödlich verletzt!
Stuttgart - Am späten Samstagabend nahm ein Stadtbahnunfall in Stuttgart einen tragischen Ausgang. Ein junger Mann (†28) verlor sein Leben.
Der 28-jährige Fußgänger überquerte gegen 23.27 Uhr den Gleisbereich in der Schlossstraße. Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart mitteilten, wurde der junge Mann dabei von einer Straßenbahn der Linie U2 erfasst.
Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.
Die Stadtbahn war in Richtung Botnang unterwegs. Fahrgäste wurden nach aktuellem Erkenntnisstand nicht verletzt.
Ein Gutachter soll nun bei der Ermittlung der genauen Unfallhintergründe unterstützen. Zeugen des Vorfalls sollen sich unter der Telefonnummer +4971189904100 bei der Polizei Stuttgart melden.
