Eingeklemmt zwischen Staplern: Arbeiter (†31) in Stuttgart verliert sein Leben

Stuttgart - Ein 31-jähriger Arbeiter in Stuttgart verlor bei einem Unfall am Dienstag sein Leben.

Der Rettungsdienst brachte den Mann als Notfall in eine Klinik. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der Mann verunfallte gegen 9.05 Uhr auf dem Gelände eines Großmarktes an der Schlachthofstraße, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart mitteilten.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der Arbeiter dabei, Waren zu verladen, als er zwischen zwei Stapler geriet und eingeklemmt wurde.

Zum Unfallzeitpunkt sei ein weiterer Staplerfahrer vor Ort gewesen. Schwerst verletzt wurde der 31-Jährige am Dienstagmorgen in ein Krankenhaus geliefert.

