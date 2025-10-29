Eingeklemmt zwischen Staplern: Arbeiter (†31) in Stuttgart verliert sein Leben
Der Mann verunfallte gegen 9.05 Uhr auf dem Gelände eines Großmarktes an der Schlachthofstraße, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart mitteilten.
Nach aktuellen Erkenntnissen war der Arbeiter dabei, Waren zu verladen, als er zwischen zwei Stapler geriet und eingeklemmt wurde.
Zum Unfallzeitpunkt sei ein weiterer Staplerfahrer vor Ort gewesen. Schwerst verletzt wurde der 31-Jährige am Dienstagmorgen in ein Krankenhaus geliefert.
In der Klinik verstarb er jedoch kurze Zeit später an den Folgen seiner Verletzungen. Zum Ermitteln der genauen Unfallhintergründe wurde ein Gutachter hinzugezogen.
