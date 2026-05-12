Drama an der Tiefgarage: 56-Jähriger in Stuttgart von eigenem Ford überrollt

Stuttgart - Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Montagmittag im Stuttgarter Stadtteil Möhringen. Ein Mann versuchte, seinen wegrollenden Wagen zu stoppen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der Verunglückte kam schwer verletzt in eine Klinik. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 12 Uhr wollte der 56-Jährige mit seinem Ford in eine Tiefgarage in der Sindelbachstraße einfahren. Als er kurz aus dem Fahrzeug ausstieg, setzte dieses sich plötzlich in Bewegung und rollte führerlos in Richtung der Garageneinfahrt.

In einem instinktiven Versuch, den Ford aufzuhalten, trat der Mann dem rollenden Fahrzeug entgegen. Dabei geriet er laut Polizeiangaben unter den Wagen und wurde von diesem überrollt.

Rettungskräfte eilten zur Unfallstelle. Nach der Erstbehandlung wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus eingeliefert.