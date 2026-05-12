Drama an der Tiefgarage: 56-Jähriger in Stuttgart von eigenem Ford überrollt
Stuttgart - Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Montagmittag im Stuttgarter Stadtteil Möhringen. Ein Mann versuchte, seinen wegrollenden Wagen zu stoppen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Gegen 12 Uhr wollte der 56-Jährige mit seinem Ford in eine Tiefgarage in der Sindelbachstraße einfahren. Als er kurz aus dem Fahrzeug ausstieg, setzte dieses sich plötzlich in Bewegung und rollte führerlos in Richtung der Garageneinfahrt.
In einem instinktiven Versuch, den Ford aufzuhalten, trat der Mann dem rollenden Fahrzeug entgegen. Dabei geriet er laut Polizeiangaben unter den Wagen und wurde von diesem überrollt.
Rettungskräfte eilten zur Unfallstelle. Nach der Erstbehandlung wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus eingeliefert.
An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa