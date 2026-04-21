VW rammt Mercedes: Schwerer Crash in Stuttgart fordert zwei Verletzte

Stuttgart - Schwere Kollision in Stuttgart : Zwei Fahrzeuge stießen am Dienstagmittag zusammen, zwei Personen wurden verletzt.

Die Straße musste am Dienstagnachmittag gereinigt werden. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Gegen 12.30 Uhr war ein 46-jähriger Mann mit seinem VW auf der Nordbahnhofstraße in Richtung Pragstraße unterwegs. Nach ersten Ermittlungen der Polizei missachtete der Fahrer an der Einmündung zur Rosensteinstraße das Rotlicht der Ampel.

Zur selben Zeit wollte eine 42-jährige Frau mit ihrem Mercedes von der Rosensteinstraße aus nach links in die Nordbahnhofstraße einbiegen. Im Kreuzungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge zusammen.

In dem Mercedes erlitten die Fahrerin sowie ihr 68-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Erstversorgung der beiden Verletzten.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 35.000 Euro.