Mercedes-Fahrer in Stuttgart landet in KFC-Eingangstür

Stuttgart - In Stuttgart ist ein älterer Mann am Montagmittag in die Eingangstür eines KFC-Schnellrestaurants gefahren.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an. © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Der Unfall im Stadtteil Bad Cannstatt passierte gegen 12.30 Uhr, wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Mercedes-Fahrer vermutlich Gas und Bremse verwechselt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache halten jedoch an, wie der Polizeisprecher mitteilte.