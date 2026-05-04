Mercedes-Fahrer in Stuttgart landet in KFC-Eingangstür
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Stuttgart - In Stuttgart ist ein älterer Mann am Montagmittag in die Eingangstür eines KFC-Schnellrestaurants gefahren.
Der Unfall im Stadtteil Bad Cannstatt passierte gegen 12.30 Uhr, wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte.
Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Mercedes-Fahrer vermutlich Gas und Bremse verwechselt.
Die Ermittlungen zur Unfallursache halten jedoch an, wie der Polizeisprecher mitteilte.
Nach aktuellem Stand wurde der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt und wird derzeit ermittelt
Titelfoto: Bildmontage: Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart, 7aktuell.de | Andreas Werner