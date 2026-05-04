Mercedes-Fahrer in Stuttgart landet in KFC-Eingangstür

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In Stuttgart ist ein älterer Mann am Montag in der Eingangstür des Schnellrestaurants KFC gefahren. Die Polizei vermutet eine Verwechslung von Gas und Bremse.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - In Stuttgart ist ein älterer Mann am Montagmittag in die Eingangstür eines KFC-Schnellrestaurants gefahren.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an.
Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an.  © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Der Unfall im Stadtteil Bad Cannstatt passierte gegen 12.30 Uhr, wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Mercedes-Fahrer vermutlich Gas und Bremse verwechselt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache halten jedoch an, wie der Polizeisprecher mitteilte.

Der Sachschaden am Mercedes ist noch unklar.
Der Sachschaden am Mercedes ist noch unklar.  © 7aktuell.de | Andreas Werner

Nach aktuellem Stand wurde der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt und wird derzeit ermittelt

Titelfoto: Bildmontage: Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart, 7aktuell.de | Andreas Werner

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