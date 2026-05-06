Unglück in Stuttgart: Zweijährige bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart - Ein tragischer Unfall hat am Dienstagnachmittag in Stuttgart zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Ein erst zwei Jahre altes Mädchen wurde dabei schwer verletzt.

Der Rettungsdienst brachte das kleine Mädchen in eine Klinik. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Das Kind war gegen 15.45 Uhr gemeinsam mit seiner 27-jährigen Mutter vom Bahnhof Untertürkheim kommend in Richtung Arlbergstraße unterwegs. Auf Höhe eines dortigen Zebrastreifens kam es zum Unglück.

Das Mädchen rannte unvermittelt auf die Fahrbahn und prallte gegen einen vorbeifahrenden Opel.

Die 34-jährige Autofahrerin konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Das zweijährige Mädchen zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten das Kind vor Ort und brachten es in ein Krankenhaus.