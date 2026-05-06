Unglück in Stuttgart: Zweijährige bei Unfall schwer verletzt
Stuttgart - Ein tragischer Unfall hat am Dienstagnachmittag in Stuttgart zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Ein erst zwei Jahre altes Mädchen wurde dabei schwer verletzt.
Das Kind war gegen 15.45 Uhr gemeinsam mit seiner 27-jährigen Mutter vom Bahnhof Untertürkheim kommend in Richtung Arlbergstraße unterwegs. Auf Höhe eines dortigen Zebrastreifens kam es zum Unglück.
Das Mädchen rannte unvermittelt auf die Fahrbahn und prallte gegen einen vorbeifahrenden Opel.
Die 34-jährige Autofahrerin konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Das zweijährige Mädchen zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten das Kind vor Ort und brachten es in ein Krankenhaus.
Am Fahrzeug der 34-Jährigen entstand nach polizeilichen Angaben kein Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa