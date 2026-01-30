Drogenfahrt in Stuttgart? Taxi kracht in Pizzeria

Stuttgart - Ein Taxifahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagabend in Stuttgart-Zuffenhausen mit seinem Wagen in den Eingang einer Pizzeria gekracht.

Das Auto krachte in den Eingang einer Pizzeria in Stuttgart-Zuffenhausen. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart

Vorher war das Auto des 40-Jährigen an einer Kreuzung mit einem anderen Taxi kollidiert, wie die Polizei mitteilte.



Beide Taxis wurden infolge des Zusammenstoßes gegen mehrere geparkte Autos geschleudert, bevor der Wagen des 40-Jährigen im Eingang der Pizzeria landete.

Der Fahrer und eine Frau, die in einem der geparkten Autos saß, wurden leicht verletzt.

Verursacht hat den Unfall nach ersten Erkenntnissen der 52-jährige Fahrer des zweiten am Unfall beteiligten Taxis. Er sei in einer 30er-Zone zu schnell gefahren sein, teilte ein Polizeisprecher mit.