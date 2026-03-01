Schlimme Kollision mit Stadtbahn: Fußgänger außer Lebensgefahr

Stuttgart - Infolge eines Unfalls mit einer Straßenbahn wurde ein Fußgänger in Stuttgart schwer verletzt.

Am Nachmittag ist ein Fußgänger in Stuttgart unter eine Stadtbahn geraten. © Feuerwehr Stuttgart

Der Mann war am Sonntagnachmittag, gegen 13.40 Uhr, an der Wasenstraße im Stadtteil Wangen mit einer Stadtbahn zusammengestoßen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums gegenüber TAG24 erklärte.

Infolge der Kollision geriet der Passant unter die Straßenbahn, wie aus einer Mitteilung der Feuerwehr hervorgeht. Die Kameraden konnten ihn anschließend "schonend" unter der Tram hervorholen und damit aus seiner misslichen Lage befreien.

Mit schweren Verletzungen wurde er anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Zwischenzeitlich bestand sogar Lebensgefahr, inzwischen jedoch nicht mehr, so der Polizeisprecher.