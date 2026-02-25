Kontrollverlust im Regen: VW-Fahrer rammt Betonpoller

Stuttgart - Eine regennasse Straße wurde am Dienstagvormittag einem 47-jährigen Autofahrer in der Heilbronner Straße in Stuttgart zum Verhängnis.

Der Wagen krachte frontal in die Betonmauer. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Gegen 10.30 Uhr war der VW-Fahrer auf der Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Esslingen unterwegs. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sorgte die nasse Fahrbahn dafür, dass das Fahrzeug ins Schleudern geriet.

Der Wagen überfuhr eine Verkehrsinsel und kam erst zum Stehen, als er frontal gegen einen massiven Betonpoller am dortigen Tunneleingang prallte.

Nach Erkenntnissen der Polizei erlitt der 47-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.