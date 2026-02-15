Mercedes-Fahrerin missachtet Verbot und kracht in Stuttgarter Stadtbahn

Stuttgart - Ein Mercedes und eine Straßenbahn krachten am Samstag in Stuttgart ineinander. Drei Menschen erlitten Verletzungen.

Der Stadtbahnverkehr war nach dem Unfall zeitweise gesperrt. © KS-Images.de

Gegen 11.30 Uhr war die 58-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Engelbergstraße unterwegs, hieß es vonseiten der Polizei.

Als sie vorschriftswidrig nach rechts in den Salamanderweg abbog, übersah sie offenbar die in gleicher Richtung einfahrende Stadtbahn der Linie U6.

Trotz der Bremsmanöver kam es zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin, ihre 56-jährige Beifahrerin sowie der 37-jährige Stadtbahnführer erlitten dabei leichte Verletzungen.

Alle drei wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.