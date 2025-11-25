Ein Unfall nach dem anderen: An dieser glatten Straße scheiterte selbst ein Streufahrzeug

Rot am See - Wegen Glätte sind in Rot am See ( Kreis Schwäbisch Hall ) auf einer abschüssigen Straße drei Autos von der Fahrbahn abgekommen. Ein hinzugerufenes Streufahrzeug kam ebenfalls ins Schlingern und fuhr gegen ein stehendes Auto, wie die Polizei mitteilte.

Bei Glätteunfällen im Kreis Schwäbisch Hall hat es Sachschaden, allerdings keine Verletzten gegeben. (Archivfoto) © Silas Stein/dpa

Es sei niemand verletzt worden. Die Durchfahrtsstraße des Teilortes Kleinbrettheim sei derzeit gesperrt.

Gegen 5.20 Uhr kam demnach ein 49-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab. Er streifte eine Hauswand und stieß mit einem Baustellenfahrzeug zusammen.

Der Schaden wird laut Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt. Anschließend sei ein 67-jähriger Autofahrer nach links von der Straße abgekommen und dort mit einer Straßenlaterne und einem Stein zusammengestoßen. Der Schaden hierbei werde auf 8000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Autofahrer sei von der Straße abgekommen und habe mit seinem Fahrzeug eine Mauer gestreift. Ob dabei ein Schaden entstand, war laut Polizei zunächst unklar. Ebenso unklar war dies bei dem Unfall des anschließend hinzugerufenen Streufahrzeuges.