Massencrash auf Bundesstraße: VW-Fahrerin schwer verletzt
Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) - Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B291 bei Schwetzingen wurde eine Frau schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Crash um kurz nach 8 Uhr am Dienstagmorgen.
Demnach war eine 31-jährige VW-Fahrerin aus noch unklarer Ursache in die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Audi eines 64-Jährigen sowie dem Opel eines 60-Jährigen kollidiert.
Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden dabei drei Menschen leicht und die Unfallverursacherin schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Neben Rettungsfahrzeugen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, mit dem ein Notarzt zur Unfallstelle geflogen wurde.
Der 60-jährige Opel-Fahrer, seine 54-jährige Beifahrerin sowie die Unfallverursacherin wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Der Audi-Fahrer wurde vor Ort medizinisch betreut.
Hunde bleiben bei Crash unverletzt
Nach den Kollisionen blieb der VW auf der Straße stehen, während der Opel und der Audi in einer Böschung zum Stillstand kamen. Alle Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei knapp 160.000 Euro.
Die beiden im VW befindlichen Hunde blieben unverletzt und wurden im Anschluss an Angehörige übergeben.
