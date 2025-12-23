Massencrash auf Bundesstraße: VW-Fahrerin schwer verletzt

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) - Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B291 bei Schwetzingen wurde eine Frau schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Auf der B291 sind die Spuren des Unfalls auch Stunden später noch zu sehen. © René Priebe / PR-Video

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Crash um kurz nach 8 Uhr am Dienstagmorgen.

Demnach war eine 31-jährige VW-Fahrerin aus noch unklarer Ursache in die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Audi eines 64-Jährigen sowie dem Opel eines 60-Jährigen kollidiert.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden dabei drei Menschen leicht und die Unfallverursacherin schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Neben Rettungsfahrzeugen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, mit dem ein Notarzt zur Unfallstelle geflogen wurde.

Der 60-jährige Opel-Fahrer, seine 54-jährige Beifahrerin sowie die Unfallverursacherin wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Der Audi-Fahrer wurde vor Ort medizinisch betreut.