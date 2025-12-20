Schwerer Unfall in Stuttgart: Mann zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt

Stuttgart - Ein Mann (77) ist im Norden Stuttgarts zwischen zwei Straßenbahnen geraten und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann wurde an einer Haltestelle in Stuttgart zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolfoto) © 123rf/sinaettmer

Im Stadtteil Mühlhausen überquerte der 77-Jährige am Freitagabend gegen 17.50 Uhr an der SSB-Haltestelle "Mühlhausen" die Gleise, wie die Polizei mitteilte.

Zu diesem Zeitpunkt waren den Angaben zufolge die Springlichter eingeschaltet und eine Stadtbahn fuhr gerade in die Haltestelle ein.

Trotz einer Gefahrenbremsung erfasste die einfahrende Stadtbahn (Fahrer 24) den Fußgänger. Anschließend geriet er zwischen diese und eine bereits in der Haltestelle stehende Bahn.

Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Bis zum Ende der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr zwischen den Haltestellen "Auwiesen" und "Mühlhausen" bis gegen 19.25 Uhr in beide Richtungen gesperrt. In dieser Zeit wurde ein Taxi-Ersatzverkehr eingerichtet.