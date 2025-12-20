Geisterfahrer prallt mit Mercedes zusammen: Zwei Personen schwer verletzt

Stuttgart - Schwerer Geisterfahrer-Crash auf der B14 bei Stuttgart -Vaihingen! Dabei wurden zwei Personen in der Nacht zum Samstag schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Auf der B14 bei Stuttgart-Vaihingen kam es in der Nacht zu einem schweren Unfall. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Wie die Polizeidirektion Stuttgart auf TAG24-Anfrage berichtet, ereignete sich der Unfall am frühen Morgen gegen 2.55 Uhr.

Ein Mercedes-E-Klasse-Fahrer (31) war auf der B14 zwischen den Anschlussstellen Schattenring und Stuttgart-Universität entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Auf der mittleren Fahrspur stieß er dann mit einer Mercedes-C-Klasse zusammen.

Die Wucht des Zusammenstoßes war so heftig, dass die C-Klasse von der Fahrbahn auf den Grünstreifen schleuderte. Der 36-jährige Fahrer wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 31-jährige Geisterfahrer stand zum Unfallzeitpunkt anscheinend unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Beim ihm und dem 36-jährigen C-Klasse-Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Vom mutmaßlichen Unfallverursacher wurde zudem der Führerschein einkassiert.