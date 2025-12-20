Geisterfahrer prallt mit Mercedes zusammen: Zwei Personen schwer verletzt
Stuttgart - Schwerer Geisterfahrer-Crash auf der B14 bei Stuttgart-Vaihingen! Dabei wurden zwei Personen in der Nacht zum Samstag schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.
Wie die Polizeidirektion Stuttgart auf TAG24-Anfrage berichtet, ereignete sich der Unfall am frühen Morgen gegen 2.55 Uhr.
Ein Mercedes-E-Klasse-Fahrer (31) war auf der B14 zwischen den Anschlussstellen Schattenring und Stuttgart-Universität entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Auf der mittleren Fahrspur stieß er dann mit einer Mercedes-C-Klasse zusammen.
Die Wucht des Zusammenstoßes war so heftig, dass die C-Klasse von der Fahrbahn auf den Grünstreifen schleuderte. Der 36-jährige Fahrer wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der 31-jährige Geisterfahrer stand zum Unfallzeitpunkt anscheinend unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Beim ihm und dem 36-jährigen C-Klasse-Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt.
Vom mutmaßlichen Unfallverursacher wurde zudem der Führerschein einkassiert.
Nach Geisterfahrer-Unfall auf B14: Polizei sucht Zeugen
Beim Crash entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Ein Abschleppunternehmen musste die völlig zerstörten und nicht mehr fahrbereiten Autos abtransportieren.
Die Bundesstraße war in Richtung Autobahn aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis etwa 7.30 Uhr voll gesperrt.
Die Polizei sucht noch nach Zeugen des Unfalls.
Hinweise nehmen die Ermittler unter der Nummer 071189904100 entgegen.
Originalartikel von 8.39 Uhr, zuletzt aktualisiert um 11.20 Uhr.
