Folgenschwerer Fahrfehler in Stuttgart: VW kollidiert mit Stadtbahn

Stuttgart - Bei der Kollision eines VW mit einer Stadtbahn sind am Montagnachmittag in Stuttgart drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Der verunfallte VW wurde am Montagnachmittag abgeschleppt. © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Wie die Polizei mitteilte, missachtete ein 37-jähriger VW-Fahrer gegen 15.40 Uhr auf Höhe der Einmündung Neckartalstraße/Voltastraße ein Wendeverbot. Beim Überqueren der Gleise wurde das Auto von einer Stadtbahn der Linie U14 erfasst.

Der Fahrer wurde schwer, seine 22-jährige Beifahrerin und ein Kleinkind leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.