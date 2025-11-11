Folgenschwerer Fahrfehler in Stuttgart: VW kollidiert mit Stadtbahn
Stuttgart - Bei der Kollision eines VW mit einer Stadtbahn sind am Montagnachmittag in Stuttgart drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.
Wie die Polizei mitteilte, missachtete ein 37-jähriger VW-Fahrer gegen 15.40 Uhr auf Höhe der Einmündung Neckartalstraße/Voltastraße ein Wendeverbot. Beim Überqueren der Gleise wurde das Auto von einer Stadtbahn der Linie U14 erfasst.
Der Fahrer wurde schwer, seine 22-jährige Beifahrerin und ein Kleinkind leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.
Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.
Die Neckartalstraße musste für die Unfallaufnahme bis zum frühen Abend gesperrt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer +4971189904100 entgegen.
Titelfoto: Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart