Frau überfährt Mann in Tiefgarage, parkt ihr Auto und geht: Schwerstverletzter bleibt zurück

Stuttgart - Ein Vorfall, der fassungslos macht: In der Stuttgarter Innenstadt soll eine Autofahrerin am Sonntagmorgen einen Mann in einer Tiefgarage überfahren und einfach liegen gelassen haben.

Der lebensgefährlich verletzte Mann (25) musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 8.50 Uhr in der Hospitalstraße in Stuttgart-Mitte. Eine 33-jährige Frau war mit ihrem Kia Ceed in die Einfahrt einer Tiefgarage gefahren und erfasste dabei aus noch ungeklärter Ursache einen 25-jährigen Mann.

Der junge Mann wurde bei der Kollision überrollt und erlitt schwerste Verletzungen.

Die 33-jährige Fahrerin kümmerte sich im Anschluss jedoch nicht um das Unfallopfer. Sie soll ihren Kia laut Polizei in der Garage abgestellt und den Ort des Geschehens verlassen haben.

Der Schwerstverletzte blieb zurück, bis ihn ein Zeuge rund 15 Minuten später, gegen 9.05 Uhr, entdeckte und den Notruf verständigte. Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Beamten beschlagnahmten sowohl den Kia der Frau als auch ihren Führerschein. Ob es sich um einen tragischen Unfall handelt oder eine vorsätzliche Tat vorliegt, ist derzeit noch unklar.