Unfall mit drei teils schwer Verletzten in Stuttgart: Feuerwehr befreit eingeklemmte Fahrerin aus Wagen

Stuttgart - Ein heftiger Unfall an einer Parkhausausfahrt hat am Donnerstagnachmittag in Stuttgart drei teils schwer Verletzte gefordert.

Die Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Zusammenstoß gegen 15.10 Uhr in der Bregenzer Straße im Stadtteil Feuerbach.

Eine 62-jährige Frau wollte mit ihrem Renault aus einem Parkhaus nach links in die Straße einbiegen. Sie stieß mit dem Seat Ibiza eines 68-jährigen Mannes zusammen, der zu diesem Zeitpunkt auf der Bregenzer Straße unterwegs war.

Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Renault eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Auch ihr 85-jähriger Beifahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Der Fahrer des Seat zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte alle drei Unfallbeteiligten vor Ort und brachte sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.