Zwei Jahre nach tödlichem Autounfall in Stuttgart: Mann an Grenze festgenommen

Stuttgart/Waidhaus - Mehr als zwei Jahre nach einem tödlichen Unfall in Stuttgart ist ein 27-Jähriger an der bayerisch-tschechischen Grenze festgenommen worden.

Die Polizei fasste den Mann mit internationalem Haftbefehl am Wochenende. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die Bundespolizei kontrollierte den Mann am Wochenende auf der A6 bei Waidhaus und stellte fest, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Der Mann sei wegen des dringenden Verdachts der fahrlässigen Tötung gesucht worden, hieß es von der Bundespolizei.

Nach seiner Festnahme übergab die Bundespolizei den 27-Jährigen an die zuständigen Behörden in Stuttgart.

Der Mann soll im Januar 2024 trotz glatter Straßen und abgefahrener Reifen stark beschleunigt haben. Dabei habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen, hieß es von der Bundespolizei.

Eine 63 Jahre alte Beifahrerin in dem anderen Wagen starb damals noch am Unfallort.