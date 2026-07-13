Rote Ampel missachtet? VW kracht mit Stadtbahn zusammen
Stuttgart - In Stuttgart-Stammheim hat ein Autofahrer am Montagmittag mutmaßlich eine rote Ampel überfahren - mit schweren Folgen: Der VW ist daraufhin mit einer Stadtbahn zusammengekracht.
Wie die Stuttgarter Polizei mitteilte, war der 39-jährige VW-Fahrer gegen 11.25 Uhr auf der Stammheimer Straße aus Richtung Freihofstraße kommend unterwegs, als sich der Crash ereignete.
Als er nach der Haltestelle Heutingsheimer Straße nach links in die Straße In den Hochwiesen abbog, missachtete er ersten Ermittlungen zufolge eine rote Ampel.
Zeitgleich fuhr eine Stadtbahn der Linie U15 in Richtung Ruhbank, sodass beide Fahrzeuge schließlich zusammenkrachten. Eine 37-jährige Frau, die sich währenddessen in der Bahn befand, wurde durch die Kollision leicht verletzt.
Die Polizei schätzt den Sachschaden auf gut 60.000 Euro. Zudem werden Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, gebeten sich bei der Verkehrspolizei unter der Nummer +4971189904100 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: SDMG / Schulz