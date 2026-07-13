Rote Ampel missachtet? VW kracht mit Stadtbahn zusammen

Stuttgart - In Stuttgart -Stammheim hat ein Autofahrer am Montagmittag mutmaßlich eine rote Ampel überfahren - mit schweren Folgen: Der VW ist daraufhin mit einer Stadtbahn zusammengekracht.

Der VW wurde bei dem Zusammenstoß ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. © SDMG / Schulz

Wie die Stuttgarter Polizei mitteilte, war der 39-jährige VW-Fahrer gegen 11.25 Uhr auf der Stammheimer Straße aus Richtung Freihofstraße kommend unterwegs, als sich der Crash ereignete.

Als er nach der Haltestelle Heutingsheimer Straße nach links in die Straße In den Hochwiesen abbog, missachtete er ersten Ermittlungen zufolge eine rote Ampel.

Zeitgleich fuhr eine Stadtbahn der Linie U15 in Richtung Ruhbank, sodass beide Fahrzeuge schließlich zusammenkrachten. Eine 37-jährige Frau, die sich währenddessen in der Bahn befand, wurde durch die Kollision leicht verletzt.