Frau von Polizeiauto verletzt: B27 in Stuttgart einseitig gesperrt

Stuttgart - Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen ist eine Fußgängerin in Stuttgart verletzt worden.

Der Unfallhergang vom Montagmorgen ist bislang unbekannt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Die B27 wurde am Montagmorgen zunächst einseitig gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der Unfall passierte gegen 4.30 Uhr auf Höhe der Theodor-Heuss-Straße. Der genaue Ablauf war demnach zunächst unklar.

Nicht bekannt ist bislang auch, wie schwer die Frau verletzt wurde.