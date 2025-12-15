Frau von Polizeiauto verletzt: B27 in Stuttgart einseitig gesperrt
Von Annkathrin Stich
Stuttgart - Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen ist eine Fußgängerin in Stuttgart verletzt worden.
Die B27 wurde am Montagmorgen zunächst einseitig gesperrt, wie eine Polizeisprecherin sagte.
Der Unfall passierte gegen 4.30 Uhr auf Höhe der Theodor-Heuss-Straße. Der genaue Ablauf war demnach zunächst unklar.
Nicht bekannt ist bislang auch, wie schwer die Frau verletzt wurde.
Im Streifenwagen wurde nach Angaben der Sprecherin niemand verletzt. Der Verkehr auf der B27 werde umgeleitet. Die Ermittlungen laufen.
