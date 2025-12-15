Hoher Sachschaden bei Stadtbahn-Crash in Stuttgart
Stuttgart - Ein Unfall in Stuttgart am Sonntagmittag hat einen Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro verursacht.
Gegen 12.30 Uhr war ein 50-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Ludwigsburger Straße in Richtung Pragsattel unterwegs.
An der Kreuzung zur Frankenstraße wendete der Mann wohl verbotswidrig und kollidierte dabei mit einer Stadtbahn der Linie U15.
Der 50-jährige Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Stadtbahnstrecke der U15 für rund zwei Stunden gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.
Titelfoto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart