Hoher Sachschaden bei Stadtbahn-Crash in Stuttgart

Ein Unfall in Stuttgart am Sonntagmittag hat einen Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro verursacht.

Von Johanna Baumann

Der Hyundai wurde erheblich beschädigt.  © Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Gegen 12.30 Uhr war ein 50-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Ludwigsburger Straße in Richtung Pragsattel unterwegs.

An der Kreuzung zur Frankenstraße wendete der Mann wohl verbotswidrig und kollidierte dabei mit einer Stadtbahn der Linie U15.

Der 50-jährige Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Stadtbahnstrecke der U15 für rund zwei Stunden gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

