Hoher Sachschaden bei Stadtbahn-Crash in Stuttgart

Stuttgart - Ein Unfall in Stuttgart am Sonntagmittag hat einen Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro verursacht.

Der Hyundai wurde erheblich beschädigt. © Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Gegen 12.30 Uhr war ein 50-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Ludwigsburger Straße in Richtung Pragsattel unterwegs.

An der Kreuzung zur Frankenstraße wendete der Mann wohl verbotswidrig und kollidierte dabei mit einer Stadtbahn der Linie U15.

Der 50-jährige Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.