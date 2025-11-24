Rutschpartie auf der B19: Autofahrerin verliert Kontrolle und überschlägt sich
Von Catharina Zelt
Aalen - Crash auf der B19 bei Aalen! Aufgrund von Glatteis kam eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab und überschlug sich.
Ein Kleinwagen ist auf der Bundesstraße 19 bei Aalen (Ostalbkreis) über die zugefrorene Fahrbahn geschleudert und auf dem Dach gelandet.
Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, verlor die Fahrerin am späten Sonntagabend auf der spiegelglatten Straße die Kontrolle über ihr Auto.
Das Fahrzeug wurde von der Straße geschleudert, überfuhr eine Leitplanke und überschlug sich.
Die Fahrerin hatte trotz des spektakulären Unfalls Glück im Unglück und konnte - mit einem leichten Schock - unverletzt von den Einsatzkräften vor Ort betreut werden.
Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa