Rutschpartie auf der B19: Autofahrerin verliert Kontrolle und überschlägt sich

Auf der B19 bei Aalen kam es am Sonntagabend zu einem spektakulären Glatteis-Unfall, bei dem sich ein Kleinwagen neben der Fahrbahn überschlug.

Von Catharina Zelt

Aalen - Crash auf der B19 bei Aalen! Aufgrund von Glatteis kam eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

In den späten Abendstunden am Sonntag überschlug sich ein Fiat 500 auf der B19 bei Aalen.
In den späten Abendstunden am Sonntag überschlug sich ein Fiat 500 auf der B19 bei Aalen.  © Jason Tschepljakow/dpa

Ein Kleinwagen ist auf der Bundesstraße 19 bei Aalen (Ostalbkreis) über die zugefrorene Fahrbahn geschleudert und auf dem Dach gelandet.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, verlor die Fahrerin am späten Sonntagabend auf der spiegelglatten Straße die Kontrolle über ihr Auto.

Das Fahrzeug wurde von der Straße geschleudert, überfuhr eine Leitplanke und überschlug sich.

Mit dem plötzlichen Wintereinbruch und dem damit einhergehenden Glatteis rechnete die Fahrerin nicht.
Mit dem plötzlichen Wintereinbruch und dem damit einhergehenden Glatteis rechnete die Fahrerin nicht.  © Jason Tschepljakow/dpa
Die Fahrerin des Kleinwagens kam mit dem Schrecken davon.
Die Fahrerin des Kleinwagens kam mit dem Schrecken davon.  © Jason Tschepljakow/dpa

Die Fahrerin hatte trotz des spektakulären Unfalls Glück im Unglück und konnte - mit einem leichten Schock - unverletzt von den Einsatzkräften vor Ort betreut werden.

Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa

Mehr zum Thema Stuttgart Unfall: