Rutschpartie auf der B19: Autofahrerin verliert Kontrolle und überschlägt sich

Aalen - Crash auf der B19 bei Aalen! Aufgrund von Glatteis kam eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

In den späten Abendstunden am Sonntag überschlug sich ein Fiat 500 auf der B19 bei Aalen. © Jason Tschepljakow/dpa

Ein Kleinwagen ist auf der Bundesstraße 19 bei Aalen (Ostalbkreis) über die zugefrorene Fahrbahn geschleudert und auf dem Dach gelandet.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, verlor die Fahrerin am späten Sonntagabend auf der spiegelglatten Straße die Kontrolle über ihr Auto.

Das Fahrzeug wurde von der Straße geschleudert, überfuhr eine Leitplanke und überschlug sich.