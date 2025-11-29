Kletter-Aktion geht schief: Teenagerin reißt sich Finger komplett ab

Tübingen - Schlimmer Unfall in Tübingen: Eine 19-Jährige hat sich am Freitagabend beim Versuch, über einen Zaun zu klettern, den Finger abgerissen.

Der Rettungsdienst brachte die 19-Jährige zur Behandlung in eine Klinik. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau am Freitagabend ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Dort nähten ihr Ärzte den abgetrennten Finger wieder an.

Den Angaben zufolge wollte die junge Frau mit zwei Begleiterinnen gegen 19 Uhr über den Zaun klettern, um den Weg zum Sportplatz am Sportgelände Freibad Tübingen abzukürzen, wo ein Fußballspiel stattfand.

Dabei verhakte sie sich mit ihrem Ringfinger der rechten Hand im Zaun.

Als sie dann den Halt verlor und zu Boden fiel, wurde der Finger vollständig abgetrennt.