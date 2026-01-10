Fußgängerin von Auto erfasst: Polizei sucht Zeugen

Stuttgart - Am Freitagabend wurde eine Frau in Stuttgart beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Die 61-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie das Polizeipräsidium Stuttgart mitteilte, war die 61-jährige Frau gegen 21 Uhr mit ihrem Rollator auf der Hohenstaufenstraße in Richtung Tübinger Straße unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam.

Mutmaßlich überquerte sie die Straße bei Rot und wurde dabei von einem 71-jährigen VW-Fahrer, der die Hohenstaufenstraße befuhr, erfasst.

Die Frau prallte daraufhin mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.