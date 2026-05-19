Geisterfahrer (18) beschädigt Autos mit geklautem Renault

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Mit einem offenbar gestohlenen Renault soll ein 18 Jahre alter Autofahrer mehrere Autos beschädigt haben.

Von Franziska Groll, Marco Krefting

Stuttgart - Mit einem mutmaßlich gestohlenen Wagen soll ein Falschfahrer sechs Fahrzeuge auf der Bundesstraße 10 in Stuttgart beschädigt haben.

Wegen einer Panne blieb das Auto stehen. Zuvor erlitten jedoch mehrere Fahrzeuge durch die Chaos-Fahrt des Renaults Schaden.
Wegen einer Panne blieb das Auto stehen. Zuvor erlitten jedoch mehrere Fahrzeuge durch die Chaos-Fahrt des Renaults Schaden.  © Andreas Rosar/dpa

Der 18-Jährige sei am frühen Nachmittag gegen 13.30 Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf der B10 unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Das Auto sei allerdings relativ schnell wegen einer Panne stehen geblieben. 

Der Fahrer und zwei weitere Insassen wurden laut dem Sprecher festgenommen. Verletzte gab es demnach nicht. 

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Details waren zunächst nicht bekannt.

Den Angaben nach war der Wagen in der Nacht in Böblingen als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Ob der 18-Jährige an dem mutmaßlichen Diebstahl beteiligt war, blieb zunächst unklar.

Titelfoto: Andreas Rosar/dpa

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