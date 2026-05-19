Geisterfahrer (18) beschädigt Autos mit geklautem Renault

Stuttgart - Mit einem mutmaßlich gestohlenen Wagen soll ein Falschfahrer sechs Fahrzeuge auf der Bundesstraße 10 in Stuttgart beschädigt haben.

Wegen einer Panne blieb das Auto stehen. Zuvor erlitten jedoch mehrere Fahrzeuge durch die Chaos-Fahrt des Renaults Schaden. © Andreas Rosar/dpa

Der 18-Jährige sei am frühen Nachmittag gegen 13.30 Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf der B10 unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Das Auto sei allerdings relativ schnell wegen einer Panne stehen geblieben.

Der Fahrer und zwei weitere Insassen wurden laut dem Sprecher festgenommen. Verletzte gab es demnach nicht.

Details waren zunächst nicht bekannt.