Auto kracht in Stuttgart in Technikstation: Notarzt klettert durch den Kofferraum

Stuttgart - Ein eher ungewöhnlicher Unfall hat am Sonntagnachmittag zu einem größeren Einsatz auf der Mittleren Filderstraße in Stuttgart geführt.

Der Wagen steckte zur Hälfte in der Hütte am Fahrbahnrand. © FW Stuttgart

Gegen Nachmittag ging der Notruf bei der Stuttgarter Feuerwehr ein. Ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen und frontal in eine neben der Straße stehende Technikstation gekracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Fahrer war zwar ansprechbar, durch die Wucht des Aufpralls jedoch in seinem Wagen eingeschlossen.

Für die Einsatzkräfte bot sich nur der Zugang über den Kofferraum. "Der Rettungsdienst stieg über die Heckklappe in das Fahrzeug, um den Patienten medizinisch zu versorgen", so die Feuerwehr.

In Absprache mit dem Rettungsdienst sicherten die Einsatzkräfte das Fahrzeug und zogen es kontrolliert aus der Technikstation heraus. Im Anschluss musste die blockierte Fahrertür herausgeschnitten werden.