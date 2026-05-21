Kurioser Unfall: Seniorin fällt Baum mit ihrem Auto

Ludwigsburg - Bremse mit Gas verwechselt! Eine Seniorin verursachte am Donnerstagmorgen auf einem Supermarktparkplatz in Kornwestheim einen kuriosen Unfall .

Das Auto fuhr auf ein geparktes Auto auf. © Karsten Schmalz/ Ks-Images

Die 79-jährige Frau wollte am Donnerstag gegen 11.25 Uhr mit ihrem Renault auf einem Supermarktparkplatz am Kimryplatz rückwärts ausparken, teilt die Polizei mit.

Wahrscheinlich rutschte sie vom Bremspedal ab und drückte versehentlich das Gaspedal durch, sodass der Wagen schnell rückwärts fuhr und mit einem Baum kollidierte.

Dadurch kippte der Baum auf einen geparkten Kia um und "wurde zu einer Art Schanze", wie die Beamten schreiben.

Der Wagen der 79-Jährigen fuhr über den Baum auf den Kia, bis er auf dem Dach zum Stillstand kam.