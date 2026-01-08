Mercedes knallt gegen Ampel und überschlägt sich

Stuttgart - Bei einem Unfall in Stuttgart -Vaihingen hat sich der Fahrer eines Mercedes mit seinem Wagen überschlagen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. © SDMG / Dettenmeyer

Am Mittwoch fuhr der 89-Jährige in der Büsnauer Straße gegen 16.20 Uhr in Richtung Vaihingen.

Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann aus bislang unbekannten Gründen nach links ab, fuhr auf die Verkehrsinsel, krachte gegen ein Verkehrsschild und prallte anschließend gegen einen Ampelmast.



Der Mercedes überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.