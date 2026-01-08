Mercedes knallt gegen Ampel und überschlägt sich
Stuttgart - Bei einem Unfall in Stuttgart-Vaihingen hat sich der Fahrer eines Mercedes mit seinem Wagen überschlagen.
Am Mittwoch fuhr der 89-Jährige in der Büsnauer Straße gegen 16.20 Uhr in Richtung Vaihingen.
Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann aus bislang unbekannten Gründen nach links ab, fuhr auf die Verkehrsinsel, krachte gegen ein Verkehrsschild und prallte anschließend gegen einen Ampelmast.
Der Mercedes überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.
Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89904100 bei der Polizei zu melden.
Titelfoto: SDMG / Dettenmeyer