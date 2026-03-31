Laster kollidiert mit Stadtbahn in Stuttgart: 10-Jährige wird verletzt

Stuttgart - Ein voreiliges Abbiegemanöver hat am Montagnachmittag in Stuttgart -Weilimdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einer Stadtbahn geführt.

Die betroffene Strecke wurde zeitweise gesperrt. © SDMG / Schulz

Gegen 16.10 Uhr war ein 57-jähriger Klein-Lkw-Fahrer auf der Engelbergstraße in Richtung Wolfbusch unterwegs, als er auf Höhe des Salamanderwegs verbotenerweise nach rechts abbiegen wollte.

Beim Überqueren der Schienen kam es zur Kollision mit einer Stadtbahn der Linie U6, die ebenfalls in Richtung Wolfbusch fuhr.

Bei dem Unfall zog sich ein zehn Jahre altes Mädchen leichte Verletzungen zu. Den entstandenen Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 70.000 Euro.