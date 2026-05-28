Suzuki erfasst Radfahrerin in Stuttgart: 50-Jährige erleidet schwere Verletzungen

Stuttgart - Bei einem heftigen Unfall in Stuttgart hat am Mittwochnachmittag eine 50-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen erlitten.

Der Suzuki stieß mit anderen Autos sowie einer Radfahrerin zusammen. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Gegen 17.25 Uhr war eine 55-jährige Suzuki-Fahrerin in der Alexanderstraße in Richtung Hohenheimer Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 21 kam sie laut Polizeiangaben aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Straße ab.

Erst prallte ihr Wagen gegen einen am Straßenrand geparkten Peugeot. Im direkten Anschluss erfasste der Suzuki die 50-jährige Radfahrerin, die rechts neben dem Auto fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte die Radfahrerin und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Suzuki prallte anschließend gegen einen Fiat. Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen geparkten Ford und eine angrenzende Hauswand geschoben. Der Ford stieß daraufhin noch gegen einen ebenfalls geparkten Mazda.

Rettungskräfte versorgten die schwer verletzte Radfahrerin sowie die ebenfalls verletzte Suzuki-Fahrerin und brachten beide Frauen in Krankenhäuser.