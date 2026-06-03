Mercedes schleudert in Kurve gegen Mauer: Alkohol im Spiel?

Stuttgart - Bei einem Unfall in Stuttgart ist am Dienstagmittag ein 45-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden.

Der Mercedes verlor beim Crash gegen eine Mauer einen Reifen. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Gegen 12.50 Uhr fuhr der 45-Jährige die Tunnelstraße von Feuerbach in Richtung Siemensstraße hinauf. Laut Polizeiangaben verlor er in einer Kurve mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen geriet ins Schleudern und stieß gegen eine Mauer.

Bei dem Aufprall zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten zudem Anhaltspunkte, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Tunnelstraße zu Verkehrsbehinderungen.