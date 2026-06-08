Zugunglück in Stuttgart: 46-Jähriger von RE erfasst und schwer verletzt

Stuttgart - Bei dem Versuch, die Bahngleise zu überqueren, ist ein 46 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr.

Das Unglück geschah in der Nacht auf Sonntag. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall auf der Bahnstrecke zwischen Untertürkheim und Stuttgart. Nach derzeitigen Erkenntnissen trat der Mann gegen 1.15 Uhr auf Höhe des Burckwiesenweges in den Gleisbereich, wo es zum Zusammenstoß mit einem Regionalexpress kam.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei fanden den schwer verletzten polnischen Staatsangehörigen im Gleisbereich und leisteten umgehend Erste Hilfe.

Nach der medizinischen Versorgung vor Ort wurde der 46-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand hat sich inzwischen stabilisiert, er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Aufgrund des Unfalls und der anschließenden Rettungsmaßnahmen musste die betroffene Bahnstrecke bis 2.26 Uhr gesperrt werden. Es kam zu Verzögerungen im Bahnbetrieb.