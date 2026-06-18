Laster verliert nach Unfall Ladung: Baumstämme auf der Autobahn verteilt

Stuttgart-Degerloch - Auf der A8 bei Stuttgart hat am Mittwochabend ein Lastwagen seine Ladung verloren und ist in Brand geraten.

Die Baumstämme waren auf der Autobahn verteilt und mussten aufwendig beiseite geräumt werden. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Ein sogenannter Langholzzug ist gegen 19.10 Uhr in Fahrtrichtung München verunfallt, teilt die Feuerwehr mit.

An dem Unfall war kein weiteres Fahrzeug beteiligt. Der Laster verlor Baumstämme und ging anschließend in Flammen auf.

Die Feuerwehr konnte den Brand der Zugmaschine rasch löschen. Der Fahrer des Lasters wurde leicht verletzt.