Lkw-Fahrer unterläuft Fehler: Neun Autos demoliert, enormer Schaden!
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Stuttgart - Mit seinem Sattelzug hat ein 62 Jahre alter Fahrer in Stuttgart einen riesigen Schaden angerichtet.
Gegen 14.20 Uhr war der Laster in der Rosenbergstraße Richtung Berliner Platz unterwegs, hatte dabei laut Polizei eine ausfahrbare Treppe nicht eingefahren.
Kurz vor der Kreuzung zur Seidenstraße stieß der Lkw-Fahrer mit der Treppe gegen am Straßenrand parkende Autos.
Dabei wurden neun Fahrzeuge gegeneinander geschoben, teilweise verkeilten sich die Wagen ineinander.
Zwar wurde bei dem Unfall in Stuttgart niemand verletzt. Drei von den Autos sind allerdings nicht mehr fahrbereit und der Sachschaden ist mit 100.000 Euro happig.
Titelfoto: 7aktuell.de