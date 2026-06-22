Unfall in Stuttgart: VW kollidiert mit Stadtbahn - 50.000 Euro Schaden

Stuttgart - Ein folgenschwerer Abbiegeunfall hat am Montagvormittag im Stuttgarter Westen für erheblichen Sachschaden gesorgt. Ein SUV und eine Stadtbahn stießen direkt im Kreuzungsbereich zusammen.

Der Fahrer blieb laut aktuellem Stand unverletzt. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr, als ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem VW Tiguan in der Schloßstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs war. Auf Höhe der Kreuzung zur Senefelderstraße beabsichtigte der Mann, nach links abzubiegen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit der dort fahrenden Stadtbahn.

Glücklicherweise kamen bei dem Zusammenstoß keine Personen zu Schaden, der Unfall hatte jedoch größere finanzielle Folgen.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 50.000 Euro.