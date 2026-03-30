Lkw knallt mit Stadtbahn zusammen: Mädchen bei Unfall verletzt
Stuttgart - Bei einem Straßenbahnunfall in Stuttgart wurde ein Mädchen (10) verletzt.
Vorausgegangen war eine Kollision zwischen einem Lastwagen und der Stadtbahn-Linie 6, wie das Polizeipräsidium Stuttgart am Montagnachmittag mitteilte.
Der 57-jährige Fahrer des Lkws wollte gegen 16 Uhr auf der Engelbergstraße unerlaubt nach rechts abbiegen. Beim Überfahren der Schienen stieß er mit der Tram zusammen.
Die Zehnjährige befand sich zum Unfallzeitpunkt in der Stadtbahn. Sie erlitt leichte Verletzungen.
Infolge des Unfalls entstand ein immenser Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro. Im Zuge des Rettungseinsatzes kam es zu Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr.
Bildaufnahmen von der Unfallstelle zeigen, wie der Mercedes-Laster mit zersplitterter Frontscheibe auf den Schienen und direkt an der Seite der Stadtbahn steht.
Titelfoto: Karsten Schmalz / KS-Images